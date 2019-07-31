Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 105,110746 0,27 Ak Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,042698 0,27 Yapı Kredi Port. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu 6,754832 0,25 ING Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu 2,086611 0,15 HSBC Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,216382 0,15 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014758 1,01 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,541933 1,27 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,020691 0,84 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044149 0,69 Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 2,324684 0,25 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,055042 0,16 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Taaleri Portföy Değ. Fon 0,618228 0,28 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,228231 0,22 TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon 0,038493 0,16 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,225350 0,15 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,018153 0,13 Yatırım Fonları - KatılımFonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,048841 0,55 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,932357 0,40 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,843046 0,35 Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu 0,016600 0,18 Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu 0,012757 0,16 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları ING Portföy Para PiyasasıFonu 88,640194 0,07 Deniz Port. Para PiyasasıFonu 0,902934 0,06 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,020168 0,06 Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu 0,055695 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,597804 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.