Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|105,110746
|0,27
|Ak Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,042698
|0,27
|Yapı Kredi Port. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu
|6,754832
|0,25
|ING Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu
|2,086611
|0,15
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,216382
|0,15
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014758
|1,01
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,541933
|1,27
|Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,020691
|0,84
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,044149
|0,69
|Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)
|2,324684
|0,25
|Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)
|0,055042
|0,16
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,618228
|0,28
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,228231
|0,22
|TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon
|0,038493
|0,16
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,225350
|0,15
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,018153
|0,13
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,048841
|0,55
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,932357
|0,40
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,843046
|0,35
|Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,016600
|0,18
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,012757
|0,16
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|ING Portföy Para PiyasasıFonu
|88,640194
|0,07
|Deniz Port. Para PiyasasıFonu
|0,902934
|0,06
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,020168
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu
|0,055695
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,597804
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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