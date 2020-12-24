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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:17:26 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5975960,50
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2376410,38
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,2544360,19
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,0721190,19
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2584360,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0103091,94
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2891940,39
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0193270,31
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0430560,25
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,2330000,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6785532,20
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)17,8280161,82
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,8348351,70
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,6806691,57
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1089961,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,0588762,56
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3984221,32
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0624011,07
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1207520,99
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,1548210,91
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4503701,18
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,7988220,68
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0640830,64
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3330200,57
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,2585200,34
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1802410,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0061350,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0450040,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0235310,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0615090,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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