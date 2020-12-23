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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:06:41 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5946400,30
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8374700,29
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2367480,24
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu176,9167800,15
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2579600,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8416450,98
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2802260,57
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3595140,33
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2063790,27
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,2311290,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,5454722,65
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3071122,57
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0277862,51
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,7874592,38
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6424442,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,9574293,89
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,2418691,42
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0617391,37
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3932201,29
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1195691,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4218982,00
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,7798361,53
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0573171,21
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3254790,58
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,2509300,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Para Piyasası Fonu293,6272180,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0445530,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0614840,04
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0057000,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6977940,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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