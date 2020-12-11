Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|753,330891
|0,77
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,380311
|0,34
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061674
|0,33
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,088375
|0,30
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,290742
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010427
|2,98
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025670
|0,92
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037929
|0,80
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044092
|0,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,086135
|0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,474870
|1,70
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043698
|1,56
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,114952
|1,11
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051689
|0,93
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101992
|0,92
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,080247
|0,76
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,046598
|0,73
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,383380
|0,67
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,029374
|0,63
|HSBC Portföy Değ. Fon
|131,664920
|0,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,008488
|0,71
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029594
|0,67
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,341083
|0,46
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,469643
|0,37
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,329266
|0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,742812
|1,42
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,226923
|0,90
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,474163
|0,75
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,039105
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061187
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,900314
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,627027
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023224
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)