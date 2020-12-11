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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:00:58 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF753,3308910,77
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,3803110,34
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0616740,33
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0883750,30
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,2907420,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0104272,98
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0256700,92
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0379290,80
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0440920,67
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0861350,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,4748701,70
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0436981,56
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1149521,11
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0516890,93
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1019920,92
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,0802470,76
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0465980,73
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3833800,67
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0293740,63
HSBC Portföy Değ. Fon131,6649200,56
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,0084880,71
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0295940,67
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,3410830,46
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4696430,37
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,3292660,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,7428121,42
QNB Finans Portföy Altın BYF41,2269230,90
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,4741630,75
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0391050,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0611870,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9003140,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6270270,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0232240,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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