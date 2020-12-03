  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:05:21 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0782400,09
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1133580,05
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7372200,05
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0276100,04
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu2,8849060,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0099860,78
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9947110,49
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,5824870,24
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7627290,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1740360,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)16,3068511,50
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,0101531,48
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,4695831,13
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,4075441,01
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0253491,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon9,6287780,55
Gedik Portföy Karma Fon1,1280710,47
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu4,1714890,41
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0344470,40
Aura Portföy Değ. Fon0,7629990,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4407211,35
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1617980,89
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0604010,78
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8482010,66
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9488520,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1263490,89
TEB Portföy Altın Fonu0,1073310,82
İş Portföy Altın Fonu0,0495350,76
Fiba Portföy Altın Fonu0,0377060,71
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0640200,70
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0348050,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0610010,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8948410,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8837900,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6251540,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz
Dünya

Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'daki yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tar..
ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı
Dünya

ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı

İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade suikastı hakkında açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili olayın arkasında İsrail'in olduğ..
Beklenen oldu! Herkes akın ediyor... Yüzde 90'ı silinecek
Ekonomi

Beklenen oldu! Herkes akın ediyor... Yüzde 90'ı silinecek

Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi dairelerine yoğunluk oluşturdu. 10 günde başvuru sayısı 1 milyonu geçti. Başvuru da ödeme de..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay