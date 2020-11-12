Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,827095
|1,01
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,040807
|0,91
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,589318
|0,90
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233833
|0,81
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027217
|0,74
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,208723
|1,20
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,307170
|0,67
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,194079
|0,54
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,159192
|0,38
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,514809
|0,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,802851
|9,66
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099894
|8,89
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050548
|8,78
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|41,170253
|4,93
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|84,650090
|4,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,249695
|3,49
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,524009
|2,76
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,354459
|2,46
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,037204
|2,29
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,979007
|2,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,483141
|1,14
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,201856
|0,70
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,256654
|0,47
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,188640
|0,32
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020338
|0,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,063958
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023170
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,026245
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060502
|0,04
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,687280
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)