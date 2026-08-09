Siyonistler camiye saldırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde İsrailli yerleşimciler Nebi Salih Camisi’ni hedef alarak bazı Filistinlileri darbetti. Saldırının ardından bölgeye baskın düzenleyen İsrail askerleri, camide bulunan 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinde camiye yönelik saldırının ardından İsrail güçleri Filistinlilere müdahale etti.
Filistin resmî haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İzna beldesindeki Nebi Salih Camisi’ne saldırdı. Saldırı sırasında camideki bazı Filistinliler darbedildi.
CAMİDEKİ 7 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından İsrail ordusu, İzna beldesinin Celatiye Mahallesi’ne baskın düzenledi. Askerler baskın sırasında havaya gerçek mermilerle ateş açarken ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
İsrail güçleri, Nebi Salih Camisi’nde bulunan 7 Filistinliyi dışarı çıkardıktan sonra gözaltına aldı.
FİLİSTİNLİLERE AİT ARAZİYE ÇADIR KURDULAR
İsrailli yerleşimciler, Celatiye Mahallesi’nde Filistinlilere ait arazilere çadır kurarak bölgeye koyun sürüsü getirdi. Yerleşimcilerin ayrıca bir Filistinliye ait araca zarar verdiği bildirildi.
DUHEYŞE MÜLTECİ KAMPI’NA GAZLI MÜDAHALE
Batı Şeria’nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan Duheyşe Mülteci Kampı da İsrail ordusunun baskınına sahne oldu.
Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre İsrail askerleri, Filistinlilere ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gazdan çok sayıda kişi etkilenirken kamptaki bazı araçların camları kırıldı.
EL-BİRE’DE GERÇEK MERMİYLE ATEŞ AÇILDI
İsrail güçleri, Batı Şeria’nın orta kesimindeki El-Bire kent merkezine de baskın düzenledi. Baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açan askerler, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullandıktan sonra bölgeden çekildi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.