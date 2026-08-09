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Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

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Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

Şarkıcı Cansever'in vefatı sonrası sanatçının 20 yıllık arkadaşı Popstar Mehtap üzüntüsünü dile getirirken, yapılan bazı paylaşımlara da tepki gösterdi.

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Foto - Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Cansever’in vefat haberi, sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberi alan yakın dostu Popstar Mehtap, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

#2
Foto - Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

KAN KANSERİ OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

#3
Foto - Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

90’lı yıllara damga vuran, “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla tanınan Cansever’e geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konulmuş ve sanatçı ilik nakli olmuştu.

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Foto - Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

Birkaç gün önce enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilen Cansever’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri, sosyal medya hesabından zaman zaman sevenleriyle paylaştığı biliniyordu.

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Foto - Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

SOSYAL MEDYADAN YAPTĞI PAYLAŞIMLA DUYURDU

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Foto - Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

Cansever’in vefatının ardından Popstar Mehtap, 20 yıllık dostunun kaybıyla yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Foto - Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

“20 senelik dostum Cano’yu kaybettim. 4 gün önce telefonda konuştuk, WhatsApp'ta bende sesli mesajları duruyor. O kadar üzgünüm ki anlatamam size” diyen Mehtap, bazı kişilerin Cansever’in vefatının ardından yaptığı paylaşımlara da tepki gösterdi.

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Foto - Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

"TİMSAH GÖZYAŞLARI BUNLAR"

#9
Foto - Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

Mehtap, söz konusu kişilerin Cansever hayattayken kendisiyle yeterince ilgilenmediğini savunarak sert ifadeler kullandı.

#10
Foto - Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

“Sosyal medyada bazı paylaşımlar var. Cansever’in bir kere bile sahnesine gitmemiş, aramamış, yanındaki ekibinden bile sormamış insanlar şimdi paylaşım yapmaya başladı” diyen Mehtap, bu paylaşımları “timsah gözyaşları” olarak nitelendirdi.

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Foto - Cansever'in ölümü sonrası tepki gösterdi: 'Timsah gözyaşları bunlar!'

Yakın dostunun ölümünün kendisini derinden sarstığını belirten Mehtap, “Cano gitti. Bir daha geri gelmez” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

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