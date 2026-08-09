DSP’den Terörsüz Türkiye sürecine destek açıklaması

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Sivas’taki Gemerek İlçe Başkanlığı binasının açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin yaklaşık 47 yıldır terörle mücadele ettiğine işaret eden Aksakal, gelinen aşamanın toplumsal bütünleşme açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu söyledi. DSP’nin bundan sonraki süreçte de devletin ve milletin yanında yer alacağını vurguladı.

ECEVİT DÖNEMİNİ HATIRLATTI

DSP’yi Atatürk ilkeleri ve Bülent Ecevit’in demokratik sol anlayışı doğrultusunda 41 yıldır ülkeye hizmet eden köklü bir siyasi parti olarak tanımlayan Aksakal, politikalarını halk, devlet ve millet ekseninde şekillendirdiklerini ifade etti.

Bölgedeki gelişmeler üzerinden Türkiye’nin küresel güç odaklarına karşı önemli bir mücadele yürüttüğünü savunan Aksakal, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasal düzenlemenin Meclis gündemine geldiğini belirtti.

Aksakal, 1999 yılında DSP’nin 66 milletvekiliyle iktidara geldiğini hatırlatarak, terör örgütü PKK’nın elebaşının dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in liderliğinde Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiğini söyledi.

“BU ÇALIŞMALARA SONUNA KADAR DESTEK VERİYORUZ”

Terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kararlı mücadelesi karşısında gücünü kaybettiğini öne süren Aksakal, artık toplumsal bütünleşmeyi hayata geçirmenin zamanının geldiğini dile getirdi.

DSP’nin sürece ilişkin tutumunu açıklayan Aksakal, “Demokratik Sol Parti olarak bu çalışmalara sonuna kadar destek veriyoruz ve inşallah bundan sonraki süreçte artık tek bir kurşunun atılmadığı, tek bir şehit haberinin gelmediği mutlu, müreffeh bir ülkede hep birlikte yaşama azmiyle politikalarımızı, siyasetimizi ve ülkemize hizmet çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

GEMEREK’E HİZMET MESAJI

Gemerek ve Çepni halkının desteğini yanlarında gördüklerini belirten Aksakal, bölgeye yönelik hizmet çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. DSP’nin kapılarının bütün Gemereklilere açık olduğunu ifade eden Aksakal, programı kapsamında 3. Geleneksel Çepni Belediyesi Kültür ve Sanat Şenliği’ne de katıldı.