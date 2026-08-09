Zehirli deniz canlıları için uyarı geldi! Kayalık bölgelerde denize girerken dikkatli olun
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, Akdeniz'de son 20 yılda zehirli ve istilacı deniz canlılarının sayısının arttığını belirterek, özellikle kayalık alanlarda denize giren tatilcileri uyardı. Balon balığının etinin de ölümcül derecede zehirli olduğunu vurgulayan Köşker, "Tanımadığımız balıkları kesinlikle tüketmemeliyiz. Kayalık bölgelerde denize girerken aslan balığı ve uzun dikenli deniz kestanesine karşı dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.