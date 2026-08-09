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Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

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Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, Avrupa devlerinin gündeminden düşmüyor. Dünyaca ünlü hocanın, Nijeryalı yıldızı takımında görmek istediği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, son hazırlık maçına Villarreal'e sahasında 2-1 mağlup oldu.

#2
Foto - Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

2026-2027 sezonuna da şampiyonluk parolasıyla girecek olan sarı-kırmızılılarda, transfere dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

#3
Foto - Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR 2 sezondur Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için transfer dedikoduları gelmeye devam ediyor.

#4
Foto - Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın haberine göre; menajerler, Nijeryalı santrforu Atletico Madrid'e önerdi.

#5
Foto - Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

SIMEONE DE ÇOK İSTİYOR Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

#6
Foto - Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

LaLiga temsilcisinin, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için gözden çıkardığı rakam ise adeta dudak uçuklattı.

#7
Foto - Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

120 MİLYON EURO Atletico Madrid'in Victor Osimhen için 120 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında.

#8
Foto - Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

Her fırsatta kariyerine Galatasaray'da devam etmeyi düşündüğünü belirten Osimhen'in sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.

#9
Foto - Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

75 GOLE KATKI Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da 74 karşılaşmada 59 gol ve 16 asist üretti. Bu süreçte toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.

#10
Foto - Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

Osimhen'in Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#11
Foto - Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile de 46 maça çıktı ve 35 kez fileleri havalandırdı.

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