Victor Osimhen için Galatasaray’a dudak uçuklatan teklif
Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, Avrupa devlerinin gündeminden düşmüyor. Dünyaca ünlü hocanın, Nijeryalı yıldızı takımında görmek istediği iddia edildi. İşte ayrıntılar...
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Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, Avrupa devlerinin gündeminden düşmüyor. Dünyaca ünlü hocanın, Nijeryalı yıldızı takımında görmek istediği iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, son hazırlık maçına Villarreal'e sahasında 2-1 mağlup oldu.
2026-2027 sezonuna da şampiyonluk parolasıyla girecek olan sarı-kırmızılılarda, transfere dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR 2 sezondur Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için transfer dedikoduları gelmeye devam ediyor.
İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın haberine göre; menajerler, Nijeryalı santrforu Atletico Madrid'e önerdi.
SIMEONE DE ÇOK İSTİYOR Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
LaLiga temsilcisinin, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için gözden çıkardığı rakam ise adeta dudak uçuklattı.
120 MİLYON EURO Atletico Madrid'in Victor Osimhen için 120 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında.
Her fırsatta kariyerine Galatasaray'da devam etmeyi düşündüğünü belirten Osimhen'in sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.
75 GOLE KATKI Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da 74 karşılaşmada 59 gol ve 16 asist üretti. Bu süreçte toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.
Osimhen'in Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile de 46 maça çıktı ve 35 kez fileleri havalandırdı.
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