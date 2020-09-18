Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|723,716383
|0,74
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,050725
|0,56
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056847
|0,52
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,744942
|0,48
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,565389
|0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009161
|2,55
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023088
|0,44
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,079584
|0,43
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040672
|0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,970801
|1,36
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066202
|0,80
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042482
|0,78
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,195727
|0,77
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021655
|0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,560328
|1,13
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,033821
|0,62
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,327532
|0,55
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,101896
|0,42
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,163216
|0,41
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027934
|0,49
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,898100
|0,45
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029621
|0,41
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,124500
|0,40
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,243040
|0,38
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,006738
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,133749
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,847748
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059416
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,140133
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)