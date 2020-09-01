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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:17:44 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 704,260750 0,57
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068672 0,54
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,987255 0,52
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,846639 0,33
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,528448 0,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042692 0,71
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023341 0,55
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033666 0,53
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,575406 0,41
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,445643 0,34
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,097657 0,79
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 121,739454 0,62
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,075130 0,62
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107039 0,46
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,368460 0,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,755218 0,51
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,031199 0,46
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,303284 0,35
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023898 0,26
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033669 0,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,190575 0,94
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,889174 0,91
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061269 0,89
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,784042 0,84
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,980343 0,59
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,059778 2,15
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038556 0,96
İş Portföy Altın Fonu 0,050372 0,94
Garanti Portföy Altın Fonu 0,128090 0,94
TEB Portföy Altın Fonu 0,109439 0,94
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,000954 0,10
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,105487 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,606648 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022497 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,134649 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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