  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:36:37 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810520 0,42
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,571406 0,41
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228085 0,39
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025960 0,28
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 172,879677 0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,567960 0,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023214 0,49
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033487 0,48
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042390 0,31
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039916 0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035012 1,00
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,983491 0,82
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093996 0,67
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102681 0,44
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074665 0,43
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,031056 0,98
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008891 0,60
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033587 0,56
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,517382 0,44
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,746282 0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060728 0,55
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,974551 0,41
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,179543 0,36
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,872217 0,35
KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu 1,014518 0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,234941 1,75
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,152840 1,56
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,799195 1,29
HSBC Portföy Altın Fonu 3,871799 0,84
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038188 0,42
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,000954 0,10
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059128 0,08
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,134348 0,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,839373 0,08
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022672 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..
Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı
Gündem

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle birçok kesimin tepkisini çeken Murat Övüç, Marmaris'ta bir vatandaş tarafından dövüldü. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı