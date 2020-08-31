Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,810520
|0,42
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,571406
|0,41
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228085
|0,39
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025960
|0,28
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|172,879677
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,567960
|0,56
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023214
|0,49
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,033487
|0,48
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042390
|0,31
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039916
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,035012
|1,00
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|120,983491
|0,82
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,093996
|0,67
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,102681
|0,44
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,074665
|0,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,031056
|0,98
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008891
|0,60
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033587
|0,56
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,517382
|0,44
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,746282
|0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060728
|0,55
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,974551
|0,41
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,179543
|0,36
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,872217
|0,35
|KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu
|1,014518
|0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,234941
|1,75
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,152840
|1,56
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,799195
|1,29
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,871799
|0,84
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038188
|0,42
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,000954
|0,10
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059128
|0,08
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,134348
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,839373
|0,08
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022672
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)