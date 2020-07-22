Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032949
|0,95
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056838
|0,80
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,189870
|0,77
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,728039
|0,72
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,076635
|0,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008499
|2,32
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020646
|2,24
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,037461
|1,58
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,088876
|0,85
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,452099
|0,62
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,095965
|1,90
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,031636
|0,89
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,042255
|0,36
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,092840
|0,28
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,049740
|0,26
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,543868
|1,87
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092609
|0,72
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,522571
|0,70
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,411936
|0,32
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029571
|0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,657656
|0,68
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053674
|0,57
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,554404
|0,51
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,040206
|0,47
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025130
|0,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|30,182136
|6,21
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,892947
|1,03
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|40,397651
|1,00
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,405767
|0,63
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,056824
|0,53
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058585
|0,02
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028778
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,124385
|0,02
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,021894
|0,02
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,017269
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)