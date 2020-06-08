Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062242
|1,47
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,627401
|1,27
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032771
|1,13
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037686
|1,02
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056614
|0,89
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008066
|5,34
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,985687
|2,60
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019123
|2,11
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035721
|1,15
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070326
|0,99
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,048233
|3,82
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,089625
|3,03
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,079968
|2,96
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029237
|2,91
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,056160
|2,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,397827
|3,78
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,177333
|0,85
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049177
|0,75
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,091374
|0,72
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,715611
|0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,498877
|0,85
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,636056
|0,48
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,619542
|0,44
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,971031
|0,31
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,461956
|0,29
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,084070
|0,31
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,045569
|0,30
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,089158
|0,30
|İş Portföy Altın Fonu
|0,040796
|0,30
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,103940
|0,29
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,114234
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058053
|0,06
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,996169
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,807749
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,263332
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)