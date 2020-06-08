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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:49:55 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062242 1,47
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,627401 1,27
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032771 1,13
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037686 1,02
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056614 0,89
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008066 5,34
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,985687 2,60
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019123 2,11
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035721 1,15
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070326 0,99
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048233 3,82
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089625 3,03
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079968 2,96
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029237 2,91
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,056160 2,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,397827 3,78
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,177333 0,85
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049177 0,75
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,091374 0,72
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,715611 0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,498877 0,85
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,636056 0,48
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,619542 0,44
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,971031 0,31
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,461956 0,29
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,084070 0,31
Deniz Port. Altın Fonu 0,045569 0,30
TEB Portföy Altın Fonu 0,089158 0,30
İş Portföy Altın Fonu 0,040796 0,30
Garanti Portföy Altın Fonu 0,103940 0,29
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,114234 0,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058053 0,06
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,996169 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,807749 0,06
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,263332 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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