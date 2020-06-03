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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:45:21 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036459 1,12
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,532403 0,62
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031627 0,59
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,055233 0,45
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184639 0,37
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007610 2,67
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018708 1,26
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,868314 1,04
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,782530 0,68
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,976629 0,45
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028107 2,31
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045574 1,75
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,063657 1,43
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,058957 1,19
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086280 1,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,316621 1,82
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,294911 0,86
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,020294 0,74
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048697 0,73
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,692274 0,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,470271 0,49
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,600558 0,30
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,017641 0,29
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,033740 0,26
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,730909 0,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,113012 0,02
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,012240 0,02
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022107 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057991 0,02
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,254186 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Satılık 2011 model Volkswagen Passat

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