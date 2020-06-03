Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036459
|1,12
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,532403
|0,62
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031627
|0,59
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,055233
|0,45
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,184639
|0,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007610
|2,67
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018708
|1,26
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,868314
|1,04
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,782530
|0,68
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,976629
|0,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028107
|2,31
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045574
|1,75
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,063657
|1,43
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,058957
|1,19
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,086280
|1,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,316621
|1,82
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,294911
|0,86
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,020294
|0,74
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,048697
|0,73
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,692274
|0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,470271
|0,49
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,600558
|0,30
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,017641
|0,29
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,033740
|0,26
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,730909
|0,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,113012
|0,02
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,012240
|0,02
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022107
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057991
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,254186
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)