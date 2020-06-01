Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074608
|0,57
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,050599
|0,39
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,511539
|0,38
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035909
|0,35
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,622401
|0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007298
|4,23
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035195
|0,68
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069601
|0,62
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018166
|0,55
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,008465
|0,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|95,560200
|2,13
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,054358
|2,11
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027049
|1,38
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043873
|1,05
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,085662
|1,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|105,433582
|0,78
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,163093
|0,59
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,133695
|0,53
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111879
|0,43
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,020079
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,995482
|0,78
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,613603
|0,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050779
|0,57
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,985038
|0,57
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,483996
|0,54
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,452208
|1,87
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,980032
|0,62
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,053923
|0,61
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,220983
|0,60
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031798
|0,59
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057966
|0,07
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,112517
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,805182
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,061447
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,250359
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)