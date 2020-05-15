  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:43:11 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,927317 0,16
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576079 0,14
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,820284 0,11
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229892 0,07
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,029919 0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006234 4,16
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035327 0,41
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 0,996734 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,086543 2,03
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 92,132775 1,11
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073117 0,86
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,967836 0,81
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053160 0,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032985 0,26
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,032896 0,15
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111081 0,11
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,116826 0,06
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,153330 0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,591825 0,85
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051320 0,77
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,500939 0,72
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,006020 0,28
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019039 0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,996035 1,00
HSBC Portföy Altın Fonu 3,264164 0,81
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054615 0,78
İş Portföy Altın Fonu 0,042033 0,77
Deniz Port. Altın Fonu 0,046964 0,77
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057751 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,108197 0,02
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,798484 0,02
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028417 0,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,965994 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı