Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,927317
|0,16
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,576079
|0,14
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,820284
|0,11
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229892
|0,07
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,029919
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006234
|4,16
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035327
|0,41
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|0,996734
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,086543
|2,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|92,132775
|1,11
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,073117
|0,86
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,967836
|0,81
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,053160
|0,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032985
|0,26
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,032896
|0,15
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111081
|0,11
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,116826
|0,06
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,153330
|0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,591825
|0,85
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051320
|0,77
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,500939
|0,72
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,006020
|0,28
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019039
|0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,996035
|1,00
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,264164
|0,81
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,054615
|0,78
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042033
|0,77
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046964
|0,77
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057751
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,108197
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,798484
|0,02
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028417
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,965994
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)