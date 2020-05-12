Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030970
|1,11
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,054644
|0,47
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,183754
|0,46
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,340935
|0,21
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,329074
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,809302
|0,26
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,733728
|0,16
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,951067
|0,13
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,754348
|0,12
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,930742
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024500
|1,22
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,825478
|1,01
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,152065
|0,93
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,081599
|0,83
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,576999
|0,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,970150
|0,71
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,089222
|0,47
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,089553
|0,42
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,491613
|0,34
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,461889
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,367661
|1,88
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,466569
|1,17
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,818552
|1,14
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,950489
|0,47
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018990
|0,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,107440
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,797303
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057713
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,212602
|0,03
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|121,083585
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)