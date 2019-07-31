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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035969-1,10
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,907964-1,02
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,026165-1,01
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,044647-0,96
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,058397-0,95
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023065-1,54
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,330032-1,44
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,054574-1,18
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,029516-1,13
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,515425-0,66
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,039545-2,23
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,025783-2,20
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,035639-1,70
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,071880-1,59
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,103929-1,54
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,027748-1,26
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,042639-1,11
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,070844-0,99
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,969876-0,94
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,256751-0,88
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,021608-0,99
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,276054-0,96
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)2,089065-0,82
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,980607-0,64
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,035063-0,42
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,032327-0,43
TEB Portföy Altın Fonu0,062262-0,43
Fiba Portföy Altın Fonu0,021787-0,43
ING Portföy Altın Fonu0,028376-0,42
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,025610-0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
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