Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035969
|-1,10
|TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|1,907964
|-1,02
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,026165
|-1,01
|Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.
|0,044647
|-0,96
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,058397
|-0,95
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023065
|-1,54
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,330032
|-1,44
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,054574
|-1,18
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,029516
|-1,13
|Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu
|1,515425
|-0,66
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,039545
|-2,23
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,025783
|-2,20
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,035639
|-1,70
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,071880
|-1,59
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103929
|-1,54
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|1,027748
|-1,26
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,042639
|-1,11
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,070844
|-0,99
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,969876
|-0,94
|İstanbul Portföy İki. Değ.Fon
|0,256751
|-0,88
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,021608
|-0,99
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|2,276054
|-0,96
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|2,089065
|-0,82
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,980607
|-0,64
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,035063
|-0,42
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032327
|-0,43
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,062262
|-0,43
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021787
|-0,43
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028376
|-0,42
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,025610
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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