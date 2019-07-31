Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035969 -1,10 TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 1,907964 -1,02 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,026165 -1,01 Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,044647 -0,96 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,058397 -0,95 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023065 -1,54 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,330032 -1,44 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,054574 -1,18 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,029516 -1,13 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,515425 -0,66 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,039545 -2,23 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,025783 -2,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,035639 -1,70 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,071880 -1,59 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103929 -1,54 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,027748 -1,26 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,042639 -1,11 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,070844 -0,99 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,969876 -0,94 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,256751 -0,88 Yatırım Fonları - KatılımFonları Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,021608 -0,99 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 2,276054 -0,96 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 2,089065 -0,82 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,980607 -0,64 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,035063 -0,42 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,032327 -0,43 TEB Portföy Altın Fonu 0,062262 -0,43 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021787 -0,43 ING Portföy Altın Fonu 0,028376 -0,42 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,025610 -0,42 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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