Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|731,146698
|-0,14
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045990
|-0,10
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,364857
|-0,05
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,727238
|-0,04
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060439
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044751
|-0,50
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037989
|-0,49
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,834707
|-0,18
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025431
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|136,568158
|-0,60
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,123756
|-0,56
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,625754
|-0,20
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,083317
|-0,20
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105689
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022658
|-0,27
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034806
|-0,26
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,113489
|-0,25
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,380854
|-0,11
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,077930
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,769127
|-0,38
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,864379
|-0,28
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,954707
|-0,26
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,167433
|-0,25
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060756
|-0,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,815254
|-1,02
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037982
|-0,28
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055480
|-0,28
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064540
|-0,28
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102648
|-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)