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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:18:16 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF731,146698-0,14
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,045990-0,10
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,364857-0,05
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,727238-0,04
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,060439-0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044751-0,50
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037989-0,49
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,834707-0,18
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025431-0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu136,568158-0,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,123756-0,56
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,625754-0,20
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,083317-0,20
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105689-0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022658-0,27
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,034806-0,26
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,113489-0,25
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,380854-0,11
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,077930-0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,769127-0,38
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,864379-0,28
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,954707-0,26
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,167433-0,25
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,060756-0,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,815254-1,02
Fiba Portföy Altın Fonu0,037982-0,28
Deniz Port. Altın Fonu0,055480-0,28
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,064540-0,28
Ak Portföy Altın Fonu0,102648-0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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