Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,318832
|-0,72
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046037
|-0,65
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060456
|-0,52
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,791184
|-0,50
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,119672
|-0,50
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,016198
|-2,55
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010113
|-2,02
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025458
|-1,35
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,083669
|-0,64
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042950
|-0,62
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042419
|-0,91
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,105856
|-0,78
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,083485
|-0,59
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,114833
|-0,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|137,391061
|-0,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,382422
|-0,48
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,111743
|-0,39
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,719881
|-0,10
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,073596
|-0,09
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,673839
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,170369
|-3,19
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060897
|-1,95
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,869599
|-1,11
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,957217
|-1,10
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,775912
|-1,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102933
|-2,38
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127644
|-1,99
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,233998
|-1,88
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050005
|-1,74
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064721
|-1,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)