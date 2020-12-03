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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:06:12 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087957-0,52
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,061126-0,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,844114-0,27
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,213690-0,23
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,762748-0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025187-1,12
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,818078-0,69
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037554-0,45
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085335-0,40
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043623-0,36
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)107,218222-0,83
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051948-0,67
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,102533-0,66
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,054886-0,60
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,169851-0,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,146654-2,40
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,448886-0,46
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,058941-0,22
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,115135-0,22
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022463-0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,310911-0,42
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029256-0,35
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,031593-0,28
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,320222-0,26
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,049543-0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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