Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087957
|-0,52
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061126
|-0,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,844114
|-0,27
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,213690
|-0,23
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,762748
|-0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025187
|-1,12
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,818078
|-0,69
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037554
|-0,45
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085335
|-0,40
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043623
|-0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|107,218222
|-0,83
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051948
|-0,67
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,102533
|-0,66
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054886
|-0,60
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,169851
|-0,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,146654
|-2,40
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,448886
|-0,46
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,058941
|-0,22
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,115135
|-0,22
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022463
|-0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,310911
|-0,42
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029256
|-0,35
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031593
|-0,28
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,320222
|-0,26
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,049543
|-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)