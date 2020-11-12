Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|754,838004
|-3,26
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061349
|-2,27
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,232194
|-2,25
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046359
|-2,16
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,776671
|-2,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044860
|-3,17
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044329
|-2,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,086030
|-2,10
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009701
|-1,66
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,585309
|-1,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,549567
|-3,29
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,051545
|-1,76
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117184
|-1,57
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,106253
|-1,51
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117573
|-1,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,432132
|-2,34
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,045224
|-1,73
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009495
|-0,94
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,025235
|-0,76
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|41,386566
|-0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,953189
|-3,53
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063563
|-3,44
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,224440
|-3,07
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,004748
|-3,05
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,849053
|-2,96
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,571094
|-4,47
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,634780
|-4,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,104550
|-4,18
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,993218
|-3,67
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,017240
|-3,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)