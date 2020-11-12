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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:14:28 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 754,838004 -3,26
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,061349 -2,27
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,232194 -2,25
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,046359 -2,16
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,776671 -2,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044860 -3,17
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044329 -2,24
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,086030 -2,10
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009701 -1,66
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,585309 -1,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,549567 -3,29
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,051545 -1,76
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,117184 -1,57
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,106253 -1,51
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,117573 -1,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,432132 -2,34
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,045224 -1,73
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009495 -0,94
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,025235 -0,76
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 41,386566 -0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,953189 -3,53
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063563 -3,44
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,224440 -3,07
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,004748 -3,05
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,849053 -2,96
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,571094 -4,47
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,634780 -4,35
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,104550 -4,18
HSBC Portföy Altın Fonu 3,993218 -3,67
Gedik Portföy Altın Fon 1,017240 -3,40


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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