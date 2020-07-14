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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:22:20 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,902074 -0,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588163 -0,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233947 -0,05
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,252602 -0,02
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,978926 -0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008163 -1,64
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071736 -0,46
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036364 -0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 103,966593 -1,98
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063082 -1,71
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079685 -0,90
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030880 -0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,503250 -0,05
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,186711 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,750813 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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