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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:14:32 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,846508 -0,53
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030441 -0,46
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595548 -0,37
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236481 -0,27
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 120,499388 -0,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,966928 -0,08
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069638 -0,06
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,981786 -0,03
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,909891 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,088342 -0,57
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,101092 -0,56
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088527 -0,55
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045355 -0,48
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,037974 -0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,022849 -0,33
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,212372 -0,23
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,026932 -0,14
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,296633 -0,11
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020481 -0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,457727 -0,51
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,541170 -0,49
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,967992 -0,43
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,049785 -0,42
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,486273 -0,37
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,088888 -0,54
Deniz Port. Altın Fonu 0,045431 -0,53
İş Portföy Altın Fonu 0,040676 -0,52
Ak Portföy Altın Fonu 0,083814 -0,52
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,036010 -0,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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