Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,807787
|-0,38
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049463
|-0,32
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,482975
|-0,23
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026037
|-0,21
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228070
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024474
|-0,56
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,585008
|-0,12
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,100559
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,108712
|-3,15
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,162535
|-2,20
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,068253
|-2,14
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,231470
|-2,12
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,683756
|-1,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,836529
|-2,88
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050613
|-0,89
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009278
|-0,82
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,385742
|-0,82
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,130599
|-0,65
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,080767
|-2,28
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,049951
|-1,76
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,199976
|-1,58
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,136964
|-0,40
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,014731
|-0,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,101778
|-1,93
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,066003
|-0,07
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,641679
|-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)