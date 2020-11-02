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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:44:17 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,807787 -0,38
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049463 -0,32
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,482975 -0,23
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026037 -0,21
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228070 -0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024474 -0,56
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,585008 -0,12
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,100559 -0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,108712 -3,15
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,162535 -2,20
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068253 -2,14
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,231470 -2,12
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,683756 -1,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,836529 -2,88
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050613 -0,89
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009278 -0,82
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,385742 -0,82
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,130599 -0,65
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,080767 -2,28
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,049951 -1,76
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,199976 -1,58
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,136964 -0,40
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,014731 -0,32
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,101778 -1,93
Gedik Portföy Altın Fon 1,066003 -0,07
QNB Finans Portföy Altın BYF 44,641679 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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