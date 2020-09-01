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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:18:45 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025933 -0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009353 -0,35
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,039574 -0,17
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,958597 -0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,959540 -2,53
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,565003 -2,51
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 13,693416 -2,47
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,094374 -2,42
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 13,863635 -2,41
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,702588 -1,53
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049951 -1,26
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,301755 -1,14
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 0,992823 -0,83
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,115153 -0,81
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,961665 -1,70
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,114629 -1,24
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,663681 -0,85
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,844037 -0,61
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,016624 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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