Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|656,657343
|-0,14
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,050066
|-0,04
|Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,043934
|-0,02
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019801
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,060901
|-0,29
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,887390
|-0,21
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,647748
|-0,19
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,032685
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042405
|-1,64
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,301563
|-1,62
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|13,979074
|-1,55
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,182830
|-1,50
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021421
|-1,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,445951
|-0,74
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,791209
|-0,68
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,098556
|-0,57
|HSBC Portföy Değ. Fon
|113,680611
|-0,54
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,040260
|-0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,253757
|-1,45
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,911863
|-1,19
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,687199
|-1,16
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,076514
|-0,26
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028214
|-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)