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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-22 14:28:50 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF656,657343-0,14
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,050066-0,04
Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,043934-0,02
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,019801-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,060901-0,29
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,887390-0,21
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,647748-0,19
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,032685-0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,042405-1,64
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,301563-1,62
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)13,979074-1,55
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,182830-1,50
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,021421-1,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,445951-0,74
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,791209-0,68
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,098556-0,57
HSBC Portföy Değ. Fon113,680611-0,54
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,040260-0,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,253757-1,45
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,911863-1,19
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,687199-1,16
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,076514-0,26
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,028214-0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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