Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,592365
|-0,41
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,843720
|-0,37
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032940
|-0,37
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056743
|-0,33
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,189484
|-0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019068
|-0,68
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,806777
|-0,27
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035858
|-0,18
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,992249
|-0,17
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,988494
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,395369
|-0,99
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029324
|-0,99
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064000
|-0,98
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035023
|-0,91
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,080474
|-0,89
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,406987
|-1,21
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,284301
|-0,46
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,707493
|-0,39
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,296465
|-0,38
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,038493
|-0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,043832
|-0,23
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,488088
|-0,22
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028249
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)