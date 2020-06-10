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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:50:27 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,592365 -0,41
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,843720 -0,37
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032940 -0,37
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056743 -0,33
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189484 -0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019068 -0,68
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,806777 -0,27
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035858 -0,18
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,992249 -0,17
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,988494 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,395369 -0,99
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029324 -0,99
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064000 -0,98
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035023 -0,91
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,080474 -0,89
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,406987 -1,21
HSBC Portföy Değ. Fon 106,284301 -0,46
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,707493 -0,39
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,296465 -0,38
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,038493 -0,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,043832 -0,23
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,488088 -0,22
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028249 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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