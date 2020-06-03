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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:45:21 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF646,912740-1,04
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,595641-0,47
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu120,843208-0,40
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236630-0,37
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,030548-0,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,069797-0,10
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,028717-0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,190480-0,72
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,736747-0,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,111299-0,74
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,033015-0,61
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,008063-0,54
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu36,895776-0,22
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,161130-0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024764-0,23
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,050961-0,22
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,607246-0,20
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu0,989509-0,17
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,813255-0,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF25,585750-1,82
QNB Finans Portföy Altın BYF33,460279-1,07
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF37,623348-1,04
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,054073-0,29
HSBC Portföy Altın Fonu3,230232-0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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