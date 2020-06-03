Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|646,912740
|-1,04
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,595641
|-0,47
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|120,843208
|-0,40
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236630
|-0,37
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030548
|-0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069797
|-0,10
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028717
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,190480
|-0,72
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,736747
|-0,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111299
|-0,74
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033015
|-0,61
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008063
|-0,54
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|36,895776
|-0,22
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,161130
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024764
|-0,23
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050961
|-0,22
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,607246
|-0,20
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,989509
|-0,17
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,813255
|-0,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,585750
|-1,82
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,460279
|-1,07
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,623348
|-1,04
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,054073
|-0,29
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,230232
|-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)