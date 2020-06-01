Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,060035
|-0,29
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026623
|-0,05
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,585494
|-0,04
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|119,593764
|-0,03
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233435
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,814855
|-0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,086773
|-1,01
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,003776
|-1,00
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019240
|-0,78
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,062955
|-0,77
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034796
|-0,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,277478
|-1,15
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,200501
|-0,33
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,120127
|-0,30
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,047579
|-0,28
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,037711
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,583160
|-0,25
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,444819
|-0,11
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,048415
|-0,05
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,623908
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)