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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:44:01 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030663 -1,72
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,446183 -1,71
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,053946 -1,40
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,181354 -1,37
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034284 -1,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,669013 -2,02
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017481 -1,03
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028586 -0,84
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,723195 -0,46
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034786 -0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037047 -2,91
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041865 -2,65
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,554166 -2,28
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082684 -2,21
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042347 -2,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,162957 -3,99
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,088204 -1,44
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,612923 -1,13
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045650 -0,94
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,342167 -0,89
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,415178 -1,67
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,903904 -0,82
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,627196 -0,58
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,833308 -0,44
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025090 -0,32

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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