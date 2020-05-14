  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:42:56 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058216 -1,10
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074800 -0,52
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034683 -0,49
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031200 -0,40
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,183876 -0,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,724077 -2,64
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005985 -1,98
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017663 -1,31
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034872 -0,90
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028827 -0,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086979 -2,48
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072494 -2,21
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038159 -2,15
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 91,122829 -2,03
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043006 -1,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,211324 -2,74
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019641 -0,40
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,089492 -0,38
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046085 -0,29
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,165874 -0,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050927 -1,22
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,578448 -1,18
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,490198 -1,14
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,845927 -0,47
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025171 -0,45
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,046604 -1,25
Fiba Portföy Altın Fonu 0,031950 -1,25
TEB Portföy Altın Fonu 0,091163 -1,25
İş Portföy Altın Fonu 0,041710 -1,24
Ak Portföy Altın Fonu 0,085888 -1,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı