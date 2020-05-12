  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:48:48 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059217 -0,74
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 679,268273 -0,55
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,075718 -0,28
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,704979 -0,25
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051377 -0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006248 -2,62
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035619 -1,12
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035517 -0,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070905 -0,50
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029202 -0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027534 -1,07
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044052 -0,60
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032604 -0,60
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056134 -0,48
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,952479 -0,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,526951 -0,58
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,179346 -0,47
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007899 -0,39
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,468331 -0,36
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045820 -0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051855 -1,41
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,606204 -1,37
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,515678 -1,36
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025465 -0,56
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,671463 -0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,245860 -1,76
HSBC Portföy Altın Fonu 3,294697 -1,51
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,857779 -1,50
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032550 -1,50
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055150 -1,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı