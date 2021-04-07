Kate Winslet'in itirafı LGBT projesinin aktörlerinin maskesini indirdi

Batı basınından Türkiye’deki eşcinsel sevicilerine yönelik tokat gibi haber geldi. Batı elyile Türkiye’de eşcinsellik meşrulaştırılmaya çalışılırken, İngiliz oyuncu Kate Winslet’tan Türkiye’deki Batı sevicilerini üzecek bir açıklama geldi.

Deşifre olmak istemiyorlar

İngiliz oyuncu Kate Winslet, Sunday Times Culture dergisine verdiği röportajda, Hollywood'da rol bulamama korkusuyla bazı eşcinsellerin kendilerini gizlediğini söylerken, "Böyle en az dört aktör tanıyorum" dedi. Winslet, "Ne kadar çok bu durumda olan aktör olduğunu anlatamam. Cinsel kimliklerini açıklamaya korkan ve heteroseksüel rolleri kaybetmek istemeyen, bazıları çok tanınan bazıları yeni başlayan çok oyuncu var" ifadelerini kullandı.

Batı dünyasında durum böyleyken, Türkiye’de ise Batı’nın çeşitli ayak oyunları ile sapkınlık meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Sözde özgürlük adı altında pompalanan ve aile tanımını ortadan kaldırmaya amaçlayan bu projeler çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından fonlanıyor. Korkudan kendilerini deşifre etmeyen sapkınların olduğu bu ülkelerin Türkiye’de sapkınları meşrulaştırma girişimleri iki yüzlükleirni bir kez daha ortaya koyuyor.