  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kate Winslet'in itirafı LGBT projesinin aktörlerinin maskesini indirdi
Dünya

Kate Winslet'in itirafı LGBT projesinin aktörlerinin maskesini indirdi

Batı eliyle eşcinsellik Türkiye’de meşrulaştırılmaya çalışılırken, İngiliz oyuncu Kate Winslet, Hollywood'da rol bulamama korkusuyla bazı eşcinselerin kendilerini deşifre etmediklerini söyledi. Winslet, "Böyle en az dört aktör tanıyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:16:00 -
Kate Winslet'in itirafı LGBT projesinin aktörlerinin maskesini indirdi

Batı basınından Türkiye’deki eşcinsel sevicilerine yönelik tokat gibi haber geldi. Batı elyile Türkiye’de eşcinsellik meşrulaştırılmaya çalışılırken, İngiliz oyuncu Kate Winslet’tan Türkiye’deki Batı sevicilerini üzecek bir açıklama geldi.

Deşifre olmak istemiyorlar

İngiliz oyuncu Kate Winslet, Sunday Times Culture dergisine verdiği röportajda, Hollywood'da rol bulamama korkusuyla bazı eşcinsellerin kendilerini gizlediğini söylerken, "Böyle en az dört aktör tanıyorum" dedi. Winslet, "Ne kadar çok bu durumda olan aktör olduğunu anlatamam. Cinsel kimliklerini açıklamaya korkan ve heteroseksüel rolleri kaybetmek istemeyen, bazıları çok tanınan bazıları yeni başlayan çok oyuncu var" ifadelerini kullandı.

Batı dünyasında durum böyleyken, Türkiye’de ise Batı’nın çeşitli ayak oyunları ile sapkınlık meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Sözde özgürlük adı altında pompalanan ve aile tanımını ortadan kaldırmaya amaçlayan bu projeler çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından fonlanıyor. Korkudan kendilerini deşifre etmeyen sapkınların olduğu bu ülkelerin Türkiye’de sapkınları meşrulaştırma girişimleri iki yüzlükleirni bir kez daha ortaya koyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın TSK sözleri salonu ayağa kaldırdı!
Gündem

Erdoğan'ın TSK sözleri salonu ayağa kaldırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Rabbime bana böyle bir ordunun komutanı sıfatını bahşettiği iç..
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'na ilişkin bir açıklama yaptı.
ABD'nin çağrısına Rusya'dan gerilimi artıracak cevap
Dünya

ABD'nin çağrısına Rusya'dan gerilimi artıracak cevap

ABD Savunma Bakanlığı Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulunmuştu. Kr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay