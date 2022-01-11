Katarlılar Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Önder Karaveli'ye her an teklif yapabilirler

Katarlılar Önder Karaveli’ye hayran kaldı... Al Gharafa Başkanı Al Thani, Karaveli’yi takımının başında görmek istediğini açıkladı.

Sergen Yalçın ile yollar ayrıldıktan sonra Beşiktaş 'ın başına geçen Önder Karaveli'nin kulüpte devam edip etmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı ama başarılı teknik adamın şimdiden yurt dışından talipleri var.

Önder Karaveli'nin Katar'da Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinin ardından kupayı kaldırması bu ülkede fazlasıyla ses getirdi.

Al Gharafa Kulübü Başkanı Hamid bin Thamer Al Thani'nin Önder Karaveli'nin kısa süredeki başarısından, saha içerisindeki duruşundan ve mantalitesinden çok etkilendiği bildirildi.

Başkan Al Thani'nin Önder Karaveli'yi genç olması ve heyecanından dolayı takımın başında görmeyi çok istediği ve bu isteğini de kulüp yetkililerine ilettiği belirtildi. Al Gharafa Kulübü Başkanı Al Thani'nin Türkiye'ye son derecek sempati ile bakan bir isim olduğu aynı zamanda dünyaca ünkü Al Jazeera televizyonunun da sahibi olduğu ifade ediliyor. Al Gharafa takımında daha önce Türk teknik direktör Bülent Uygun da görev yapmıştı.

Katar Kulübü Al Gharafa'da şu anda gündemin 1 numaralı konusu olan Önder Karaveli'ye resmi teklifin gelmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor. Ama son kararı Karaveli verecek. (Takvim)