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Katarlı komiteden Papa'ya ablukacı ülkelere baskı yapma çağrısı

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Papa Francis'ten BAE ve abluka uygulayan diğer ülkelere "ihlalleri durdurma" ve siyasi krize "sivilleri dahil etmeme" konusunda baskı yapmasını istedi

31 Ocak 2019 Perşembe 21:39
Katarlı komiteden Papa'ya ablukacı ülkelere baskı yapma çağrısı

DOHA (AA) - Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali Bin Samih el-Merri, Vatikan'da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'le bir araya geldi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Merri'nin Papa'ya Katar'a abluka uygulayan ülkelerin gerçekleştirdiği ihlallerden dolayı binlerce ailenin şikayetleri ve çektiği sıkıntılar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Merri, Papa Francis'ten Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'a abluka uygulayan diğer ülkelere "ihlalleri durdurma" ve siyasi krize "sivilleri dahil etmeme" konusunda baskı yapmasını istedi.

Papa'ya Katar'a 5 Haziran 2017'den bu yana uygulanan ablukanın yansımalarının bir özetini de sunan Merri, ablukacı ülkelerin uzlaşmazlığı ve ablukadan etkilenen kişilerin şikayetlerine yanıt vermeyi reddetmeleri nedeniyle insan hakları ihlallerinin ağırlaştığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada Merri'nin "Siyasi kriz bahanesiyle çocuklarından ayrılmak ve uzak kalmak zorunda kalan binlerce parçalanmış aile var." ifadelerine de yer verildi.

Vatikan'daki görüşme Papa'nın BAE ziyareti öncesinde gerçekleşti.

Papa Francis'in dinler arası diyalog konulu uluslararası bir toplantıya katılmak üzere 3-5 Şubat'ta BAE'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 21:39
  1. Katar
  2. Papa Francis
  3. Ulusal İnsan Hakları Komitesi

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