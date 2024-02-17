  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Katarlı gıda devi ile Türk şirketi Kazakistan’da tahıl işleme tesisi kuracak: Anlaşma imzaladı! İlgili yeni karar!
Ekonomi

Katarlı gıda devi ile Türk şirketi Kazakistan’da tahıl işleme tesisi kuracak: Anlaşma imzaladı! İlgili yeni karar!

Yeniakit Publisher
2024-02-17 10:07:00 - 2024-02-17 10:24:50
Katarlı gıda devi ile Türk şirketi Kazakistan’da tahıl işleme tesisi kuracak: Anlaşma imzaladı! İlgili yeni karar!

Kazakistan'a dev bir yatırım devreye alınıyor. Kazakistan'ın Ulusal Yönetim Holdingi Baiterek JSC, Katarlı Hassad Food ve Türk şirketi Tiryaki Agro ile başkent Astana'da bir tahıl işleme tesisi kurmak için anlaşma imzaladı.

Türk ve Katarlı iki gıda devi, Kazakistan'a dev bir yatırımı devreye alıyor. Kazakistan'ın Ulusal Yönetim Holdingi Baiterek JSC, Katarlı Hassad Food ve Türk şirketi Tiryaki Agro ile başkent Astana'da bir tahıl işleme tesisi kurmak için anlaşma imzaladı.ihini

Anlaşmaya göre, tesiste kapasitesinin yılda 250 bin ton buğday ve 100 bin ton bezelye olacak! Projenin maliyeti ise 200 milyon dolar yani 6.2 milyar lira…

Mutabakat anlaşması, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in bu hafta Katar'a yaptığı ilk resmi ziyaret sırasında imzalandı.

Tokayev, Doha'daki Kazak-Katar yatırım yuvarlak masa toplantısında Kazakistan'ın "Katar pazarına helal ve organik tarım ürünleri tedarikinde güvenilir bir ortak olabileceğini" söyledi. Kazak Cumhurbaşkanı, Katarlı Hassad Food'un Astana'da tahıl ve bezelyenin derin işlenmesi için bir tesis kurmayı planladığını da sözlerine ekledi.

450 MİLYAR DOLARLIK FONA AİT

patronlardunyasi'nın aktardığı haberde: 2008 yılında kurulan Katar Hassad Food, 450 milyar dolarlık Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA) tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş. Hassad, Avustralya, Kanada, Türkiye, Umman ve diğer ülkelerdeki kilit stratejik kuruluşlara yatırım yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin önde gelen tarım ve gıda şirketlerinden olan Tiryaki Agro ise yarım asır önce kuruldu. 11 ülkede 25 üretim tesisinde faaliyet gösteren Tiryaki, pirinç, bakliyat, tahıl, yem, yağlı tohumlar, kuruyemişler ve organik gıdaları işleyip üretiyor. 

Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satın alım sürecinde takvim ne?
Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satın alım sürecinde takvim ne?

Teknoloji

Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satın alım sürecinde takvim ne?

ROK yine yaptı yapacağını: 'Acun’un geçmişte Adnan deneyimi var'! Rasim Ozan Kütahyalı tekrarladı
ROK yine yaptı yapacağını: 'Acun’un geçmişte Adnan deneyimi var'! Rasim Ozan Kütahyalı tekrarladı

Aktüel

ROK yine yaptı yapacağını: 'Acun’un geçmişte Adnan deneyimi var'! Rasim Ozan Kütahyalı tekrarladı

Baykar'a ait tesise yönelik saldırı! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye arabuluculukta küresel bir oyuncu
Baykar'a ait tesise yönelik saldırı! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye arabuluculukta küresel bir oyuncu

Gündem

Baykar'a ait tesise yönelik saldırı! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye arabuluculukta küresel bir oyuncu

Almanya'da H5N1 paniği: yeni bir kuş gribi vakası daha ortaya çıktı!
Almanya'da H5N1 paniği: yeni bir kuş gribi vakası daha ortaya çıktı!

Dünya

Almanya'da H5N1 paniği: yeni bir kuş gribi vakası daha ortaya çıktı!

BAE, Azerbaycan ve Brezilya'dan ortak işbirliği! İklim zirvesi: Sınırlandıracaklar!
BAE, Azerbaycan ve Brezilya'dan ortak işbirliği! İklim zirvesi: Sınırlandıracaklar!

Dünya

BAE, Azerbaycan ve Brezilya'dan ortak işbirliği! İklim zirvesi: Sınırlandıracaklar!

Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza!" target="_blank">
Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza!
Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza!

Dünya

Trump'a dolandırıcılıktan 354,9 milyon dolar ceza!

Japon markası Mitsubishi ASX’in kampanyası: Herkes SUV’u indirimli bu fiyata satın alabilecek!
Japon markası Mitsubishi ASX’in kampanyası: Herkes SUV’u indirimli bu fiyata satın alabilecek!

Otomotiv

Japon markası Mitsubishi ASX’in kampanyası: Herkes SUV’u indirimli bu fiyata satın alabilecek!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23