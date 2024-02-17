Katarlı gıda devi ile Türk şirketi Kazakistan’da tahıl işleme tesisi kuracak: Anlaşma imzaladı! İlgili yeni karar!

Türk ve Katarlı iki gıda devi, Kazakistan'a dev bir yatırımı devreye alıyor. Kazakistan'ın Ulusal Yönetim Holdingi Baiterek JSC, Katarlı Hassad Food ve Türk şirketi Tiryaki Agro ile başkent Astana'da bir tahıl işleme tesisi kurmak için anlaşma imzaladı.ihini

Anlaşmaya göre, tesiste kapasitesinin yılda 250 bin ton buğday ve 100 bin ton bezelye olacak! Projenin maliyeti ise 200 milyon dolar yani 6.2 milyar lira…

Mutabakat anlaşması, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in bu hafta Katar'a yaptığı ilk resmi ziyaret sırasında imzalandı.

Tokayev, Doha'daki Kazak-Katar yatırım yuvarlak masa toplantısında Kazakistan'ın "Katar pazarına helal ve organik tarım ürünleri tedarikinde güvenilir bir ortak olabileceğini" söyledi. Kazak Cumhurbaşkanı, Katarlı Hassad Food'un Astana'da tahıl ve bezelyenin derin işlenmesi için bir tesis kurmayı planladığını da sözlerine ekledi.

450 MİLYAR DOLARLIK FONA AİT

patronlardunyasi'nın aktardığı haberde: 2008 yılında kurulan Katar Hassad Food, 450 milyar dolarlık Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA) tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş. Hassad, Avustralya, Kanada, Türkiye, Umman ve diğer ülkelerdeki kilit stratejik kuruluşlara yatırım yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin önde gelen tarım ve gıda şirketlerinden olan Tiryaki Agro ise yarım asır önce kuruldu. 11 ülkede 25 üretim tesisinde faaliyet gösteren Tiryaki, pirinç, bakliyat, tahıl, yem, yağlı tohumlar, kuruyemişler ve organik gıdaları işleyip üretiyor.