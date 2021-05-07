Katarlı bakan gözaltına alındı
Katar'da kamu malını kötüye kullandığı iddiasıyla Maliye Bakanı Ali Şerif el İmadi gözaltına alındı.
Katar'da Maliye Bakanı Ali Şerif el İmadi'nin gözaltına alındığı bildirildi.
El Cezire'nin aktardığı bilgiye göre Katar Başsavcısı, İmadi'nin sorgulanmak üzere gözaltına alınması emrini verdi.
İmadi'nin gözaltına alınma gerekçesinin Katar parasına zarar verme, zimmete para geçirme ve yetkinin kötüye kullanılması olduğu öğrenildi.
Soruşturmanın genişleyerek devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Mepa News