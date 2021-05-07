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Dünya Katarlı bakan gözaltına alındı
Dünya

Katarlı bakan gözaltına alındı

Katar'da kamu malını kötüye kullandığı iddiasıyla Maliye Bakanı Ali Şerif el İmadi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 09:48:00 - 2021-05-07 09:51:58
Katarlı bakan gözaltına alındı

Katar'da Maliye Bakanı Ali Şerif el İmadi'nin gözaltına alındığı bildirildi.

El Cezire'nin aktardığı bilgiye göre Katar Başsavcısı, İmadi'nin sorgulanmak üzere gözaltına alınması emrini verdi.

İmadi'nin gözaltına alınma gerekçesinin Katar parasına zarar verme, zimmete para geçirme ve yetkinin kötüye kullanılması olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın genişleyerek devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

osman

burda da bakan kendi bakanligina dezenfektan satti ama ustu ortuldu sorarsaniz muslumaniz elhamdurillah Allah bizi affetsin
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