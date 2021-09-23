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Dünya Katar'ın son hamlesi Fransa'yı rahatsız etti
Dünya

Katar'ın son hamlesi Fransa'yı rahatsız etti

Avrupa Birliği ile Katar arasında yapılan hava ulaşımı konusunda serbestiyet anlaşması, Fransa'da hazımsızlığa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 18:55:00 -
Katar'ın son hamlesi Fransa'yı rahatsız etti

Avrupa Birliği (AB) ile Katar arasında yapılan hava ulaşımı konusunda serbestiyet anlaşması, Air France'ın en büyük sendikası Force Ouvriere'den (FO) sert tepki gördü.

Sendikadan yapılan açıklamada, AB ile Katar arasında varılan ve yürürlüğe girmek için üye ülkelerin onayını bekleyen anlaşmanın, Avrupa havacılık sektörü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak kötü bir durumdayken Katar Havayollarına AB pazarına sınırsız erişim sağlayacağı belirtildi.

Air France ve diğer Avrupa havayolu şirketlerinin bu anlaşmadan fayda sağlamayacağı ileri sürülen açıklamada, Katar Havayollarının hiçbir rasyonel ekonomik ve mali amacı olmadığı ve çalışanlarına düşük ücret ile kötü sosyal koruma verdiği öne sürüldü.

Açıklamada, FO'nun bu anlaşmanın yürürlüğe girmesine karşı elindeki tüm imkanlarla mücadele edeceği vurgulanarak Fransa'ya anlaşmayı onaylamama çağrısı yapıldı.

Fransa Ulaşımdan Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dengeli bir anlaşmadan taraf olduğunu, aksi takdirde bunu onaylamayacaklarını ifade etti.

Avrupa Konseyince haziran ayında onaylanan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülke tarafından onaylanması gerekiyor.Avrupa semalarını Katar Havayollarına açan anlaşma, aynı hakları Avrupa şirketleri için de Katar'da sağlıyor.

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