Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ‘Türkiye’ye hibe ettiğini’ söylediği VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçakla ilgili önemli iddialarda bulundu. Uçağın, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının aksine bağış olduğunu düşünmediğini, satın alındığına inandığını kaydeden Şener, "Türkiye’de demokratik bir ortam olsa bu ister bağış olsun ister satın olma olsun bu kriz ortamında 10 tane hükümeti devirirdi ama Türkiye’de demokratik bir ortam yoktur" dedi.

CHP'li Şener, Türkiye'ye hediye edilen uçakla ilgili yaşadığı hazımsızlıkları şu ifadelerle dile getirdi.

'HEDİYE OLMADIĞI KANAATİNDEYİM'

Ancak, İsviçre’den bu uçakla ilgili satış işlemleri yapılmıştır. Dolayısıyla satış yapıldığı anlaşılıyor. Ben hediye olmadığı kanaatindeyim. Kamuoyuna yansıdıktan sonra durumu kurtarmak için hediye lafının yayıldığını düşünüyorum. Basında uçağın Eylül ayında geldiği gibi konuşmalar var. Halbuki Sabiha Gökçen Havaalanı'nda o uçak Ağustos ayı içerisinde hangarda görünüyor. Geliş tarihi Eylül değil verilen tarihten aşağı yukarı bir ay önce o uçağı almışlar ve Sabiha Gökçen Havaalanı'nda tutuyorlar. Tutma değil bu aynı zamanda 50 milyon dolarlık bir takım tadilatlar isteyen bir uçak.

'ÖNÜMÜZDE BM TOPLANTISI VAR, UÇAĞI YETİŞTİRMEK İÇİN HARIL HARIL ÇALIŞILIYORDU'

Bu kriz ortamında 400 milyon dolarlık bir uçak alınıyor ve bu uçağa 50 milyon dolarlık bakım onarım tadilat yapılıyor. Niye yapılıyor, daha ilk uçağın görüşmeleri sırasında BM’ye, ABD’ye uçacağını ve bütün yapılması gereken tadilatlar, alımlar falan dahil yetiştirilmesini istemişti. Ona yetiştirmek için harıl harıl zaten çalışılıyordu. Birdenbire böyle bir uçağın varlığından haberdar olununca bunu ilk kez CHP’li Gamze Taşçıer bir soru önergesi neticesinde gündeme düşürünce hemen başlayan yandaş basın olmak üzere tevil etmek için çaba harcarken bir bağıştır dendi. Arkasından şahsi değil devlete bağış şeklinde devam edildi ama 400 milyon dolarlık bir bağış olmaz.

Nereye bağışlıyorsunuz, Devlete bağışlıyorsunuz ama cumhurbaşkanının uçak filosuna yapılan bir bağış, yine şahsileştirilmiş bir bağıştır. Vatandaşın kullanacağı Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna giren bir uçak değil. Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna dahil edilecek bir uçak olarak verilmiştir. Bence satın alınmıştır. Bağış diyorlarsa da yine özel kullanım yeri bellidir, şahsileştirilmiş bir bağıştır, bu Cumhurbaşkanı'nın kullanımına tahsil edilmiş bir bağıştır. Bu satın almaktan daha zararlı, daha tehlikeli bir durum demektir. Siz bu kadar yüksek bir bağışı kabul edemezsiniz. Bu kadar yüksek şahsileştirilmiş bir bağışı kabul edemezsiniz. Siyasi etik kurlarına da değişik ülkelerde var olan siyasi etik yasalarına da aykırıdır. Bu kadar yüksek bağışlar her zaman siyasi ahlaka aykırı görülmüştür siyasetçilerin ülke menfaatlerini, davranışlarını bozacak nitelikte görülmüştür. Böylesine bağışlar kabul eden siyasetçilerin ülke çıkarlarına göre değil şahsi çıkarlarına göre dış politika uygulayacakları çok kesindir, yaygındır.

"BU KRİZ ORTAMINDA 10 TANE HÜKÜMET DEVİRDİ AMA TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK ORTAM YOKTUR"

(Uçak satın alındıysa parası örtülü ödenekten mi ya da hangi bütçeden karşılanmıştır sorusuna) Örtülü ödeneği çok fazla kullanıyor. Geçen seneki örtülü ödenek 3 milyar Türk lirasını aşmıştı. Doları 3 liradan sayarsanız 2017 yılından bahsediyoruz. Demek ki, 1 milyar dolar civarında 2017 yılında örtülü ödenekten para kullanılmış. Bu örtülü ödenekten yapılan harcamaların hiçbirinin ne olduğunu kimse bilinmez, nereye harcandığı bilinmez, cebine koyduysa bilinmez.

Şahsi paranızı, kişisel paranızı bu kadar harcadığınız zaman dikkati çeker, bunu nereden aldın diye sorarlar. Ama örtülü ödenek böyle bir sorgulamanı da olmadığı, bununla ilgili harcamaların korunmasının gerekmediği ödemedir, harcamadır. Her ay harcamayı yapan başbakan, şimdiki cumhurbaşkanı, örtülü ödenekten şu kadar harcama yapılmıştır der. Tutanak ifadesi budur, altını imzalar yani harcamayı yapan harcamanın yerine yapıldığını ifade eden tutanak hazırlar ve altına imza atar ve bütün harcama tutanaklarını imha ederler o resmi geçerli belge haline gelir. Örtülü ödeneğin nereye harcandığını söylemek de suçtur. Onun için şahsi paranızdan kolaydır diyorum. Cumhurbaşkanı sadece devlet bütçesini kullanmıyor ki.