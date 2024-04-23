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Gündem Katar'dan Türkiye çıkışı! "O iddialar yalan, yok böyle bir karar" diyerek duyurdular
Gündem

Katar'dan Türkiye çıkışı! "O iddialar yalan, yok böyle bir karar" diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-04-23 18:27:00 - 2024-04-23 18:37:27
Katar'dan Türkiye çıkışı! "O iddialar yalan, yok böyle bir karar" diyerek duyurdular

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas iddialarını yalanlarken Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Katar, Gazze'yle ilgili uluslararası arabuluculuk rolüne bağlıdır." diyen Ensari, Doha'nın Hamas ile İsrail arasındaki arabuluculuk rolünü halihazırda değerlendirme aşamasına aldığını belirtti.

Bu süreçte Katar aleyhinde olumsuz açıklamalar yapanlar olduğuna dikkati çeken Ensari, bu açıklamalardan bazılarının İsrailli yetkiler tarafından yapıldığını ifade etti.

Arabulucu ülkeler aleyhindeki açıklamaların konuyla ilgili ciddiyetsizliği gözler önüne serdiğine vurgu yapan Ensari, mutabakatın sağlanması için tüm tarafların ciddi olması ve fedakarlık yapması gerektiğini kaydetti.

Gazze'yle ilgili müzakerelerin halihazırda durduğunu aktaran Ensari, müzakerelerin yeniden başlaması için tarafların duruşlarında değişim olması gerektiğini vurguladı.
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Katar'ın Gazze Şeridi ve Filistin halkına yönelik insani görevine bağlılığından söz eden Ensari, Gazze'ye insani yardımları sürdürdüklerini belirtti.

Ankara'nın sergilediği onurlu duruşu takdir ediyoruz

Türkiye'nin tutumuna dair ise Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, "Türk kardeşlerimizle koordinasyon devam ediyor. Türkiye'nin arabuluculuk konusunda verdiği destekleri ve Ankara'nın sergilediği onurlu duruşu takdir ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Katar'ın arabuluculuk rolünü destekleyen bölge ülkeleri arasındaki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen Ensari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılmasıyla ilgili ise "Bu konuda veya Hamaslı yöneticilerle ilgili herhangi bir karar yok." diye konuştu.

Ensari, Katar'daki Hamas ofisinin iletişim kanallarını açmak amacıyla ABD'yle koordinasyon içinde kurulduğuna ve çok da başarılı olduğuna işaret etti.

Hamaslı yetkililerin istedikleri gibi ülkeye giriş çıkış yapabildiklerini aktaran Ensari, Doha'nın arabuluculuk rolüyle herhangi bir baskı kurmadığını ifade etti.

İsrail'in Gazze işgali

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli öldürüldü, 77 bin 143 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla bir süredir Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Katar'ın başkenti Doha'da mart ayında başlayan müzakereler daha sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye taşınmıştı.

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