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Dünya Katar'dan Türkiye açıklaması: Birlikte çalışıyoruz!
Dünya

Katar'dan Türkiye açıklaması: Birlikte çalışıyoruz!

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, Taliban kontrolündeki Afganistan'da Kabil Havaalanı'nın onarılması için Türkiye ile çalıştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 21:58:00 -
Katar'dan Türkiye açıklaması: Birlikte çalışıyoruz!

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, ülkesinin, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanının yeniden uygun hale getirilmesi için Türkiye ile çalıştığını söyledi.

Al Sani, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na çevrimiçi katıldı.

Katar Türkiye ile birlikte havalimanını onarıyor

Katar Dışişleri Bakanı, burada yaptığı konuşmada, Kabil Havaalanı'nın yeniden uygun hale getirilmesine yönelik onarım ve donanım çalışmalarını Türkiye ile yürüttüklerini belirtti.

Rusya, Çin ve bölge ülkelerinin Afganistan'da çıkabilecek herhangi bir gerilim konusunda haklı endişeleri olduğunu ifade eden Al Sani, ülkesinin Afganistan'daki istikrar için bir ortak durumundaki Rusya ile de temas halinde olduğunu dile getirdi.

Al Sani, "Afganistan'daki güvenlik durumu komşu ülkeler ve bölge ülkeleri arasındaki endişeyi artırıyor. Uluslararası toplumun Afganistan'daki durum karşısında net bir stratejisi yok." dedi.

Katar'ın, geniş dostluk ağını bölgede güvenlik ve istikrarı tesis etmek için kullandığını belirten Al Sani, bölgeyi istikrara kavuşturmak için diyaloğun güçlendirilmesi ve sorunların temelindeki sebeplerin ele alınması gerektiğini vurguladı.

 

 

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