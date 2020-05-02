  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Katar'dan Tunus'a ikinci tıbbi malzeme yardımı

Yardımlar arasında 20 solunum cihazı ile donatılmış 800 metrekarelik, 100 yataklı bir sahra hastanesi bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-05-02 19:10:40 -
Katar'dan Tunus'a ikinci tıbbi malzeme yardımı

TUNUS (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Katar'ın bir hafta içinde Tunus'a yolladığı ikinci tıbbi yardım uçağı ülkeye ulaştı.

Tunus'un Tuzer Uluslararası Havaalanına inen uçakta virüsle mücadele için ihtiyaç duyulan çeşitli tıbbi ekipmanın yanı sıra 20 solunum cihazı ile donatılmış 800 metrekarelik, 100 yataklı bir sahra hastanesi de bulunuyor.

Katar'ın Tunus büyükelçisi ise yaptığı yazılı açıklamada, yardımların iki ülke arasındaki iş birliği çerçevesinde, Katar Savunma Bakanlığından Tunus Savunma Bakanlığına gönderildiği belirtildi.

Katar, 30 Nisan'da da Kovid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere Tunus'a 10 ton tıbbi malzeme göndermişti.

Katar, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana İran, Filistin, Çin, İtalya, Lübnan, Gazze, Cezayir, Nepal, Ruanda ve Tunus'a tıbbi yardım gönderdi.

Tunus'ta bugüne kadar 989 Kovid-19 vakası görülürken, 41 kişi virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı