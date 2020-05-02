Katar'dan Tunus'a ikinci tıbbi malzeme yardımı

TUNUS (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Katar'ın bir hafta içinde Tunus'a yolladığı ikinci tıbbi yardım uçağı ülkeye ulaştı.

Tunus'un Tuzer Uluslararası Havaalanına inen uçakta virüsle mücadele için ihtiyaç duyulan çeşitli tıbbi ekipmanın yanı sıra 20 solunum cihazı ile donatılmış 800 metrekarelik, 100 yataklı bir sahra hastanesi de bulunuyor.

Katar'ın Tunus büyükelçisi ise yaptığı yazılı açıklamada, yardımların iki ülke arasındaki iş birliği çerçevesinde, Katar Savunma Bakanlığından Tunus Savunma Bakanlığına gönderildiği belirtildi.

Katar, 30 Nisan'da da Kovid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere Tunus'a 10 ton tıbbi malzeme göndermişti.



Katar, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana İran, Filistin, Çin, İtalya, Lübnan, Gazze, Cezayir, Nepal, Ruanda ve Tunus'a tıbbi yardım gönderdi.



Tunus'ta bugüne kadar 989 Kovid-19 vakası görülürken, 41 kişi virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.



