  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Katar'dan olay Ayasofya açıklaması

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasını değerlendiren Katar'da yayın yapan Al Jazeera televizyonunun eski Genel Müdürü ve Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer, "Ayasofya konusu, Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür. Bu sembol, Osmanlı Devleti'nin tarihindeki en yüce olan fetih anıyla vücud buluyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:51:00 -
Katar'dan olay Ayasofya açıklaması

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

"Osmanlı Devleti vücud buluyor"

Kararı değerlendiren Katar'da yayın yapan Al Jazeera televizyonunun eski Genel Müdürü ve Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer, "Ayasofya konusu, Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür. Bu sembol, Osmanlı Devleti'nin tarihindeki en yüce olan fetih anıyla vücud buluyor." ifadelerini kullandı.

Ayasofya kararını Twitter hesabından yorumlayan Hanfer, Türk yargısının Ayasofya'yı ibadete açma kararının İstanbul'un fetih anıyla ilişkiyi yeniden canlandırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Vaddah Hanfer, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesinin tarihte bir kopma ve kırılma şartlarında gerçekleştiğini belirterek, yeni kararı ise "tarihle yeniden iletişime geçme anı" olarak niteledi.

"Ayasofya konusu, Türk kimliğinin özünde kökleri derin bir semboldür. Bu sembol, Osmanlı Devleti'nin tarihindeki en yüce olan fetih anıyla vücud buluyor." ifadesini kullanan Hanfer, Danıştay tarafından Ayasofya'nın ibadete açılmasını, "İstanbul'un fetih anıyla ilişkiyi yeniden canlandırdığı" şeklinde yorumladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

akitokuru

AYNI RUH, AYNI İMAN! OSMANLIDAN YENİ TÜRKİYEYE!
  • Yanıtla

kara

OLAY MI? KARDES BU GAZETE KIME CALISIYOR ? GERCEGE OLAY DEMEK NASIL BIR AKIL, ADAM TAM YARANIN USTUNE PARMAK BASMIS BEN KURDUM BENIM DE ZORUMA GIDIYOR AYASOFIYAYI CAMI DIYE KULANAMADIGIMIZ 86 YILL. YUNAN BASINI BU BASLIGI ATSA ANLARDIM AMA BU GAZETEDE GORMEK INSANIN AKLINI KARISTIRDI!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı