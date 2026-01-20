Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar

Somali ile Katar arasında ikili asker ilişkileri güçlendirmek ve güvenlik alanında koordinasyonu geliştirmek amacıyla savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) göre, Somali Savunma Bakanı Ahmed Muallim Faki ile Katar Savunma Bakanı Saud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani Doha’da bir araya geldi.

İki bakan, ikili asker ilişkileri güçlendirmek ve güvenlik alanında koordinasyon ile işbirliğini geliştirmek amacıyla savunma alanında işbirliği anlaşmasına imza attı.

Anlaşma, iki ülke arasında askeri ilişkilerin güçlendirilmesini, güvenlik alanında koordinasyon ve işbirliği çerçevelerinin geliştirilmesini ve bölgesel ile uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrara yönelik ortak çabaların desteklenmesini hedefliyor.

İmzalanan anlaşmanın Somali ile Katar Devleti arasındaki stratejik ilişkilerin sağlamlığını teyit ettiği, aynı zamanda iki tarafın savunma ortaklığını geliştirme ve güvenlik ile savunma alanlarında ortak çalışmayı güçlendirme iradesini yansıttığı vurgulandı.

