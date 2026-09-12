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Dünya Katar'dan İran'a çağrı
Dünya

Katar'dan İran'a çağrı

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Katar'dan İran'a çağrı

Katar, İran'ı, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası seyrüsefer serbestisine saygı göstermeye çağırdı. Katar, Filistin meselesiyle ilgili olarak ise İsrail'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını benimseyen uluslararası kararları uygulamamasının, bunların cezasız kalacağı inancından kaynaklandığına işaret etti.

Katar, İran'a, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası seyrüsefer özgürlüğüne saygı duyma ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Casim el-Hamadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Viyana'da düzenlenen yönetim kurulu toplantısında konuştu.

Hamadi, İran'ı uluslararası hukuku ihlal eden her türlü eylem veya tehditten derhal kaçınmaya ve Hürmüz Boğazı'nda uluslararası seyrüsefer özgürlüğüne saygı göstermeye çağırdı.

 

Yaşanan krizin etkilerinin sadece bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayıp enerji, ticaret, deniz taşımacılığı, küresel tedarik zincirleri ve genel olarak uluslararası barış ve güvenliğe kadar uzandığını dile getiren Hamadi, bu krizin çözümünün, bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak çaba gerektirdiğini vurguladı.

Husilerin, başta Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki saldırılarına da değinen Hamadi, Kızıldeniz'deki ticari gemilerin hedef alınması ve uluslararası seyrüsefer güvenliğinin tehdit edilmesini kınadıklarını dile getirdi.

Hamadi, Filistin meselesiyle ilgili olarak ise İsrail'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını benimseyen uluslararası kararları uygulamamasının, bunların cezasız kalacağı inancından kaynaklandığına işaret etti.

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