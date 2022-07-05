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Spor Katar'dan gelecek parayı bekliyorlar
Spor

Katar'dan gelecek parayı bekliyorlar

Katar'daki Dünya Kupası'na 3 oyuncu gönderecek olan Beşiktaş'a 238 bin dolar gelme ihtimali bulunuyor. Bu para ile Atiba Hutchinson'ın maaşı ödenecek.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 12:37:00 -
Katar'dan gelecek parayı bekliyorlar

Beşiktaş'ın sözleşme uzattığı Atiba'nın maaşı Katar'dan gelecek para ile ödeyecek.

 

FIFA son yıllarda Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüpleri desteklemek adına 'FIFA Club Benefit Programme' isimli girişimi başlattı. Buna göre; Dünya Kupası'nda futbolcusu olan kulüpler, oyuncuların Dünya Kupası'nda olduğu her gün 8 bin 530 dolar para kazanıyor. 2014'te 70, 2010'da 40 milyon dolar olan programda 2018'de 209 milyon dolar dağıltıldı. Beşiktaş da 2018'de tam 860 bin doları kasasına koydu.

238 bin dolar

Beşiktaş'ın yeniden sözleşme uzattığı Atiba da ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayanlardan... Tecrübeli futbolcunun düşük ücreti dikkat çekerken, bununla beraber FIFA'dan en fazla 238 bin dolar getirme ihtimali de dikkat çekti.

3 oyuncu daha olabilirdi

Beşiktaş'ın mevcut kadrosundan Atiba'nın yanı sıra Saiss ve N'Koudou da Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Seçilirse, Weghorts da Hollanda ile yer alacak. Siyah-beyazlılar eğer yollarını ayırmasaydı, Cyle Larin, Vida ve Batshuayi de Katar'da olacaktı ve Beşiktaş'ın alacağı para katlanacaktı.

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